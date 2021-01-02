В Саратовской области сегодня, 2 января, будет облачно.Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, синоптики прогнозируют небольшой снег, местами, возможно, мокрый. Иногда он будет переходить в ледяной дождь.Кроме того, сохранится туман с видимостью менее 500 метров. На дорогах гололедица. ГИБДД уже предупредила автомобилистов и пешеходах о необходимости проявлять максимальную осторожность.Ветер будет дуть с юга и юго-востока с порывами до 12 метров в секунду.При этом заметно потеплеет. Столбик термометра поднимется днем до -4... +1 градуса. В Левобережье морознее — до -10 градусов.В прошлом году 2 января также было туманно, но холоднее, до -7 градусов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.