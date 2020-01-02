В Саратовской области немного похолодает
Днем осадков не ожидается
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2 января, во вторник, в Саратовской области возможен небольшой снег, но только утром.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона со ссылкой на прогноз областного Гидрометцентра, днем осадков не предвидится.
При этом будет облачно с прояснениями. В первой половине дня – туман с видимостью 500-1000 метров.
Ожидается гололед, сложные отложения, гололедица.
Ветер будет дуть с северо-запада и запада со скоростью 5-10 метров в секунду.
Днем термометры покажут -2...-7 градусов, на севере области до -12 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU