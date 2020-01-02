2020-01-02T08:00:34+03:00
Общество

В Саратовской области немного похолодает

Днем осадков не ожидается
Екатерина Семенова
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2 января, во вторник, в Саратовской области возможен небольшой снег, но только утром.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона со ссылкой на прогноз областного Гидрометцентра, днем осадков не предвидится.

При этом будет облачно с прояснениями. В первой половине дня – туман с видимостью 500-1000 метров.

Ожидается гололед, сложные отложения, гололедица.

Ветер будет дуть с северо-запада и запада со скоростью 5-10 метров в секунду.

Днем термометры покажут -2...-7 градусов, на севере области до -12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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