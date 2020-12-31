В министерстве финансов прокомментировали материал на сайте «Комсомольской правды — Саратов» о рейтинге кредитоспособности.Ранее сообщалось, что агентство «Эксперт РА» дало негативный прогноз по рейтингу из-за возможных рисков ухудшения ситуации вследствие продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции.В Минфине отметили, что информация о произведенной в декабре текущего года рейтинговым агентством «Эксперт РА» оценке рейтинга кредитоспособности Саратовской области не является достоверной.- 30 декабря 2020 года рейтинговым агентством «Эксперт РА» Саратовской области подтвержден установленный ей в январе текущего года уровень кредитоспособности как умеренно высокий (категории А уровень ruA-). Это второй после максимально возможного уровень кредитоспособности субъектов РФ по национальной рейтинговой шкале.При этом прогноз по рейтингу отражает мнение рейтингового агентства относительно возможного изменения уровня рейтинга в перспективе. Прогноз может меняться в течение срока действия рейтинговой оценки под влиянием внешних факторов.По рейтингу кредитоспособности Саратовской области прогноз был изменен в декабре текущего года на негативный ввиду возможных рисков ухудшения ситуации вследствие продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. Ранее был установлен стабильный прогноз по рейтингу. Указанный фактор обусловил негативный прогноз по рейтингу кредитоспособности и других субъектов РФ, в отношении которых также осуществлялись рейтинговые действия в ноябре-декабре текущего года, таких как Башкортостан, Удмуртская республика, Иркутская и Ульяновская область, Республика Саха (Якутия).Таким образом, информация о том, что «Эксперт РА» подтвердил негативный прогноз по рейтингу кредитоспособности Саратовской области, не соответствует действительности, — отметили в министерстве.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.