На заседании рейтингового комитета агентством «Эксперт РА» принято решение о подтверждении рейтинга кредитоспособности Саратовской области на умеренно высоком уровне по национальной рейтинговой шкале (ruА-).По итогам года индекс промышленного производства ожидается на уровне 102,1%.Рост параметров областного бюджета, зависел от увеличения трансфертов с федерального уровня на реализацию национальных проектов, положений послания Президента РФ Федеральному Собранию, а также мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.Налоговые и неналоговые доходы при этом снизились на 2,4%. По данным областного минфина, основная сумма потерь связана с предоставлением дополнительных налоговых преференций субъектам предпринимательства из пострадавших отраслей.Установлен негативный прогноз по рейтингу в ввиду возможных рисков ухудшения ситуации вследствие продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции.Одновременно агентством был подтвержден кредитный рейтинг долгового инструмента Саратовской области, облигационного займа серии 35001, на уровне ruА-.