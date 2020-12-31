Во всех медицинских организациях Саратовской области на предстоящие праздничные выходные дни созданы запасы медикаментов, изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Саратовской области 31 декабря.На областной станции переливания крови имеется резервный запас крови.В праздничные дни поликлиники Саратовской области работают в режиме «выходного дня» - с 09.00 до 14.00. До 12.00 осуществляется телефонная запись на вызов врача на дом. Выписка и выдача лекарственных препаратов льготным категориям граждан будет обеспечена, - заверили в минздраве.При возникновении экстренных показаний к медицинской помощи необходимо обращаться в службу «03», за неотложной помощью – в поликлинику по месту жительства.В минздраве напомнили, что на портале саратовской медицины размещены телефоны руководителей медучреждений, в том числе мобильные, по которым можно обращаться в случае экстренных ситуаций и сложных вопросов.