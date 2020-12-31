Губернатор Валерий Радаев поздравил жителей Саратовской области с Новым годом.Видео запись предоставлена пресслужбой главы региона.- От всей души поздравляю вас с замечательным праздником - Новым годом!Новогодние торжества ждут и любят в каждом доме. За радость встреч в семейном кругу, за подарки и ярко украшенные елки, за чудесные мгновения, что объединяют детей и родителей, за светлые надежды и веру в лучшее.2020 год был отмечен большими историческими событиями: 75-летием Великой Победы, принятием поправок в Конституцию, присвоением Саратову звания города трудовой доблести. Уходящий год потребовал от нас большой выдержки и смелых решений. Он показал, как много настоящих героев среди нас: медиков, волонтеров. Мы преодолели вызовы, сплотились, чтобы стать сильнее и уверенно двигаться вперед.Дорогие земляки! Я искренне благодарен вам за трудолюбие, целеустремленность, инициативы. Пусть наступающий год будет жизнеутверждающим для всех, наполнит ваши дома семейным счастьем, исполнит мечты! Желаю крепкого здоровья, благополучия, мира, добра, успехов! С праздником! С новым 2021-м годом! - сказал глава региона.