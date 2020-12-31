Перед Новым годом, 30 декабря, сразу 30 сирот получили новое жилье в городах Саратовской области: в Энгельсе (13 квартир), Балашове (семь), Вольске (четыре), в Пугачеве и Ершове (по две квартиры), в Ртищеве и Аткарске (по одной квартире). Также квартиры получили три многодетные семьи (две - в Балакове и одна - в Советском районе). Распределение прошло в министерстве строительства и ЖКХ области.Минстрой в текущем году купил 755 квартир для детей сирот, 442 человека из этой категории уже обеспечены жильем с начала года. Еще 49 помещений будут переданы после достройки домов в Энгельсе, Петровске и Аткарске.Но пока это незначительные цифры - на данный момент на жилищном учете в министерстве состоит 6792 сироты, у 5091 из них возникло право на получение квартир.Депутат областной думы Леонид Писной напомнил участникам жеребьевки, что к рубежу в пять лет, пока жилье в областной собственности, сироты должны подойти без долгов по ЖКХ и не попасть к этому времени в тюрьму.После пяти лет они вправе перезаключить договор на соцнайм и приватизировать жилое помещениеОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.