Депутат Госдумы Николай Панков сообщил, что Саратовской области будут выделены 60 млн рублейй на строительство трех физкультурных комплексов. Об этом он написал в своем телеграм-канале \\"Пара слов\\".- Недавно с жителями Юбилейного обсуждали программу комплексного развития поселка. Говорили не только о тротуарах, парке и объектах соцсферы. Людям нужны и спортивные объекты. Предложил помочь с возведением ФОКа открытого типа.Зная, как людей волнует развитие поселка, скажу. Трехсторонней комиссией одобрены предложения о выделении нашей области дополнительных средств. 60 млн рублей будут направлены на строительство ФОКов открытого типа в поселке Юбилейный, а также в Вольском и Пугачевском районах. Вопрос планируется рассмотреть на заседании Правительства РФ в начале будущего года, - написал Панков.