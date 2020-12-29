На специализированном предприятии в Саратове 28 декабря сожгли три тонны изюма.Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Саратовской области.В декабре 2020 года при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии изюма из Республики Узбекистан был обнаружен опасный карантинный объект — повилика (Cuscuta L.Spp). Наличие карантинного объекта было подтверждено заключением экспертизы подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Саратовская МВЛ».Собственнику предложили – либо уничтожение продукции, либо возврат продукции поставщику.В результате под контролем должностного лица Управления Россельхознадзора по Саратовской области 28 декабря изюм сожгли.