Вышел очередной выпуск передачи «Говорим о главном». В гостях был Максим Самсонов — депутат Саратовской городской думы пятого созыва от партии «Справедливая Россия».Максим Самсонов рассказал, как создавался ТЦ «Тау Галерея», сколько времени на это потребовалось.Также темами разговора стали:- как прошел 2020 год для торгового центра;- итоги депутатского срока, какие проблемы граждан приходится решать;- кто такой современный предприниматель.Напомним, в прошлом выпуске гостем передачи стал Константин Черницов — управляющий сетью фитнес-клубов World Class, Физкульт, Forte Club в Саратове и Энгельсе.Ведущий @mr.dmitrylyanВедущий @alex_voevodinГость Максим Самсонов@taugalleryОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.