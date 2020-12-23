Вышел в эфир очередной выпуск программы «Говорим о главном».В гостях в студии «КП-Саратов» был Константин Черницов — управляющий сетью фитнес-клубов World Class, Физкульт, Forte Club в Саратове и Энгельсе.Ведущие поговорили с гостем о работе фитнес-клубов в пандемию, о том, какие условия предоставляются клиентам, чтобы привлечь их и при этом гарантировать безопасность с точки зрения длящейся эпидемии коронавируса.Поговорили также о планах развития сети клубов и что ждать от них в 2021 году, кто такой управляющий в фитнес-клубе и как им стать.Ведущий @mr.dmitrylyanВедущий @alex_voevodinГость @kostyachernitsov@forteclub@worldclass_saratov@worldclass_lite_saratov@fizkult_engels