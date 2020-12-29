В селе Луговое Ровенского района Саратовской области в ночь на 25 декабря был убит 62-летний мужчина.В СУ СКР региона рассказали «КП-Саратов» версию событий и предполагаемую причину преступления.Следователи считают, что вечером 24 декабря в гости к 52-летнему мужчине заглянул его 62-летний односельчанин. Он принес ему нож и паяльную лампу, чтобы тот смог заняться забоем скота.Мужчины сели за стол и выпили. Разговор перешел на звания морского флота. Так как младший именно там служил, он принялся убеждать собутыльника, что тот называет несуществующие звания.По какой-то причине в пылу спора хозяин испугался, что гость на него кинется с принесенным им же ножом. Поэтому он нанес превентивный удар топором по голове. А потом еще несколько на всякий случай. После этого мужчина лег спать, а на следующий день к нему прибыли сотрудники полиции.Сейчас мужчине предъявлено обвинение, его отправили под арест, он признался и раскаялся.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.