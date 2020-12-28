В Ровенском районе Саратовской области задержали подозреваемого в убийстве 62-летнего мужчины в селе Луговое.- В ночь с 24 на 25 декабря в частном доме нашли тело с рублеными ранами в области головы и шеи, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.Следователь и судмедэксперт осмотрели труп. Возбуждено уголовное дело. Предполагаемым убийцей стал 52-летний житель Ровенского района.Расследование продолжается.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.