Сотрудниками службы безопасности ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», совместно с сотрудниками межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств по Саратовской области состоялся очередной рейд по исполнительному производству в отношении юридического лица ООО «Жилпромкомплект», имеющего задолженность за услуги ресурсоснабжающей организации в размере 144 тыс. рублей.В ходе выезда совместного выезда представителей УФССП и КВС на объект организации, расположенный в Саратове по улице Елшанская, 5, судебным приставом-исполнителем установлено имущество, принадлежащее ООО «Жилпромкомплект» в рамках данного исполнительного производства — автотранспортное средство SHAANXI SX 3315DT366 2012 года выпуска. На грузовой автомобиль составлен акт описи ареста имущества, которое впоследствии оставлено на ответственное хранение.КВС напоминает, что своевременная оплата услуг водоснабжения и водоотведения – главное условие предоставления коммунального ресурса. К должникам за услуги КВС применяется целый комплекс возможных предусмотренных законодательством мер вплоть до взыскания в судебном порядке и изъятия имущества. Компания призывает всех абонентов вовремя оплачивать услуги холодного водоснабжения и водоотведения, не доводя ситуацию до ареста имущества.