В Саратове за 24 дня декабря, когда проводился рейд «Тонировка», к ответственности за слишком темные стекла авто привлечены свыше 1 650 водителей со штрафом в 500 рублей. При этом 16 из них подвергнуты административному наказанию за то, что не исполнили уже вынесенные им ранее предостережения о снятии незаконной тонировки. Большинству из них назначены штрафы от тысячи рублей, а четырем водителям судом — административные аресты сроком от трех до пяти суток каждому.Согласно государственным стандартам, передние боковые стекла должны иметь светопропускание не менее 70%, а лобовое — не менее 75%.