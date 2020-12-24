Частные клиники включены в систему вакцинации от коронавируса задача проработана в рамках обязательного медстрахования. Об этом было заявлено 24 декабря на брифинге в минздраве Саратовской области.- На сегодня в Саратовскую область поступило 2832 дозы, из низ 2790 в декабре, ожидается еще поставка, привиться можно в Саратове во взрослой поликлинике №2, в 10-й городской клинической больнице Энгельса, в районных больницах Балашова, Балакова, Пугачева. Когда еще поступит вакцина будем расширять географию прививок.В соответствии с приказом минздрава РФ в первую очередь медработники, работники образования, соцсферы и еще большой перечень специалистов. Прививки первых трех категорий приведут к тому, что на уровень массовой вакцинации населения выйдем в следующем году.Просто записаться «на завтра на 15.00 на вакцинацию» нельзя. Должны быть предварительные мероприятия – осмотр врачом, проверка на наличие противопоказаний, на наличие антител. Как только мы технологический вопрос с этим решим – опубликуем схему вакцинации для всех желающих, - сказал Станислав Шувалов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.