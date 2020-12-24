После переговоров, которые планируются у ПривЖД с руководством Саратовской и Волгоградской области между городами могут запустить скоростные поезда «Ласточка». Об этом в ходе онлайн-конференции 24 декабря заявил начальник ПривЖД Сергей Альмеев.- После переговоров с правительством Саратова и Волгограда к нам могут поступить скоростные поезда «Ласточки». Кроме этого маршрута они могут ходить по направлениям Саратов-Ртищево, Саратов-Пенза. Время в пути сократиться значительно, - рассказал Сергей Альмеев.По его словам первоначально время прибытия поезда из Саратова в Волгоград составляло шесть часов. После испытания некоторых моделей электропоездов время на маршруте сократилось до четырех с половиной часов.- «Ласточки» будут доезжать за три с половиной часа, как предполагаем, от Волгограда до Саратова, причем из центра в центр. Но мы предлагаем маршруты продлить сквозь весь город, до конца, - сказал Альмеев.По его словам встреча для обсуждения этого и других вопросов сотрудничества пройдет с участием губернатора Саратовской области уже 29 декабря.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.