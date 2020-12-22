Суд оправдал экс-министра правительства Саратовской области Дмитрия Соколова

Дмитрий Соколов

Кировский районный суд Саратова сегодня, 22 декабря, решением судьи Дмитрия Кочеткова оправдал по всем обвинениям бывшего министра экологии и природных ресурсов Саратовской области Дмитрия Соколова. Процесс длился с начала лета 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Соколов обвинялся по двум эпизодам – в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. После возбуждения уголовного дела Соколов уволился из правительства в декабре 2018 года.

С тех пор до начала лета 2020 года длилось следствие.

По одному из эпизодов следствие вменяло ему в вину ликвидацию трех подведомственных учреждений (лесхоз, семенная станция и питомник), чтобы не выплачивать образовавшуюся у них кредиторскую задолженность объемом свыше 35 млн рублей. В судебном процессе выяснилось, что все процедуры перевода в иную организационную форму были соблюдены, а предприятия продолжают свою деятельность, только не в форме ОГУ, а как ГАУ.

По второму эпизоду Соколов обвинялся в подписании акта выполненных работ коммерческой организации по определению водоохранной зоны, при этом работы не были выполнены полностью.

Здесь суд также не признал доводы следствия весомыми.