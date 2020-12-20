В Саратове выросли цены на отлов бродячих собак

Утверждены новые тарифы на отлов и содержание безнадзорных животных в Саратове.

Соответствующее постановление подписано главой Саратова Михаилом Исаевым 17 декабря.

Теперь поймать одну собаку стоит 372,5 рубля. Если требуется дальнейшая стерилизация или кастрация — то 2 752,5 рубля. А содержание животного в течение суток обойдется в 157,5 рубля.

Это отличается от тарифов, принятых в конце июня. Тогда отлов животного стоил 347,5 рубля, вместе с кастрацией или стерилизацией — 2 661,67, а содержание в сутки обходилось в 140 рублей.

Напомним, в Саратове СУ СКР возбудило уголовное дело о халатности при отлове бродячих собак. По мнению следствия, чиновники не исполняют обязанностей.

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