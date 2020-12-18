ГЖИ и прокуратура проверят дом в Саратове, где заживо сварилась пенсионерка

Госжилинспекция начала проверку по факту гибели пенсионерки в квартире дома на улице Малая Затонская в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, проверка будет согласована с прокуратурой.

Напомним, 17 декабря женщина получила тяжелые ожоги от горячей воды из-за прорвавшейся трубы в ванне. Она скончалась в больнице, ее супруг также госпитализирован.

- По информации управляющей организации «Дома образцового содержания», речь идет о доме №4/20 по ул. Малая Затонская, — сообщили в ГЖИ.

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