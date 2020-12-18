В Саратове пенсионерка заживо сварилась в своей квартире

Кипяток хлынул из крана горячего водоснабжения Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Волжском районе Саратова погибла пожилая женщина, а ее муж получил тяжелые травмы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась днем 17 декабря в квартире дома по Малой Затонской улице.

По предварительным данным, 72-летний мужчина находился в ванной. В этот момент там прорвало трубу горячего водоснабжения, и вода хлынула под напором. 63-летняя жена кинулась на помощь, она попыталась подставить таз под поток кипятка. Муж тем временем побежал за сантехником.

Когда он вернулся, то женщина была без сознания. Медики скорой помощи госпитализировали ее, но вскоре она скончалась. Мужчина также получил серьезные ожоги и был отправлен в больницу.

Началась доследственная проверка для установления всех обстоятельств случившегося. По итогам будет принято процессуальное решение.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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