Ударил молотком 15 раз по голове: Присяжные не стали выгораживать убийцу женщины

В Энгельсе Саратовской области суд присяжных признал виновным в умышленном убийстве и не заслуживающим снисхождения 55-летнего мужчину, который забил молотком свою знакомую.

По данным следствия, ночью 8 июня 2018 года в гостях у своей 57-летней знакомой в квартире по проспекту Химиков в Энгельсе 55-летний мужчина здорово разозлился на хозяйку.

Она, заподозрив, что он поддерживает общение с другой женщиной, его по этому поводу сильно «давила» и даже проявила агрессию. На фоне выпитого мужчина, чтобы противостоять агрессии ревнующей женщины, схватил молоток и не менее 15 раз ударил ее по голове. От такого обращения женщина скончалась на месте, убийца сбежал, закрыв входную дверь на ключ. Тело женщины на следующий день обнаружил ее сын.

Уголовный розыск по городу Энгельсу быстро определил и нашел подозреваемого. Но на предварительном следствии и в суде мужчина не признавал вину.

В результате, собранные следственным отделом по городу Энгельс СУ СКР по Саратовской области доказательства убедили коллегию присяжных заседателей что требуется обвинительный вердикт.

На основании вердикта судом будет постановлен приговор.

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