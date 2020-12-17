Коронавирус в Саратове: За сутки по региону 265 новых случаев COVID-19

Выздоровело немного больше, чем заразилось

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Саратовской области подтвердили 265 новых случаев заражения на утро 17 декабря.

Больше всего заболевших за сутки в Саратове — 115, в Энгельсском районе — 23, в Вольском, Ершовском и Петровском — по десять.

Среди вновь выявленных больных с пневмонией — 156, с признаками ОРВИ — 89, с бессимптомным течением — 20. Все заболевшие — контактные лица.

Больше всего новых случаев среди людей старше 60 лет – 85. Также за минувшие сутки выявлено 23 случая заболевания детей до 14 лет.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в Саратовской области выросло до 31 565 человек. Выздоровели с начала эпидемии 26 819 человек, за сутки — 286.