В Саратове сохраняется легкий мороз

Днем 17 декабря в Саратовской области сохранится облачная погода с прояснениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС со ссылкой на прогноз областного Гидрометцентра, существенных осадков не ожидается, но небольшой смен местами все же выпадет.

Сохранится туманная погода с низкой видимостью. Гололедица на дорогах. ГИБДД предупреждает водителей и просит проявлять бдительность.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. А столбик термометра покажет -3... -8 градусов.

А вот 17 декабря в 2019 году было намного теплее. Днем воздух прогрелся до +3 градусов и шел мокрый снег.

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