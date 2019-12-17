В Саратовской области во вторник будет мокро, снежно и туманно

СЕГОДНЯ 05:57 2019-12-17T05:57:43+03:00

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В Саратовской области сегодня утром и днем, 17 декабря, пройдет мокрый снег, в том числе с дождем.

- Ожидается облачная погода с прояснениями, утром местами будет туман с видимостью 500 метров и менее, гололед, налипание мокрого снега и сложные отложения, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Температура днем будет теплая — −2…+3 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU