Минэконом вносит изменения в закон Саратовской области о патентном налогообложении

Подготовлены изменения в закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области патентной системы налогообложения». Он предусматривает расширение сферы применения патентов с 79 до 99 видов деятельности. Сюда теперь добавили: деятельность гостиниц, наружной рекламы, развлечений и отдыха, услуг по прокату оборудования для отдыха, развлечений и занятий спортом.

Проект изменений подготовлен Министерством экономического развития области.

В нем также дополнительно выделены отдельные виды деятельности в сфере общественного питания — услуги столовых и буфетов, для которых патент будет стоить существенно дешевле.

По автомобильным грузоперевозкам патент предлагается рассчитывать исходя из единицы автотранспортных средств вместо грузоподъемности.

Кроме этого законопроектом в связи с пандемией коронавируса предлагается в 2021 году:

- не увеличивать размер потенциально возможного к получению годового дохода по действующим видам деятельности, несмотря на возможность с 2021 года уменьшать налог на сумму страховых взносов;

- не вводить на региональном уровне дополнительных ограничений для торговли, общепита и перевозок по площади объектов или количеству транспортных средств;

- установить налоговую нагрузку по вводимым видам деятельности на уровне не выше действовавшей налоговой нагрузки на ЕНВД.

Текст законопроекта можно прочитать здесь.

Для внесения предложений и изменений можно обращаться по телефону: 27-88-96, 26-25-40.

Напомним, в конце ноября в Налоговый кодекс РФ внесены изменения по патентной системе налогообложения (ПСН) для перехода индивидуальных предпринимателей на патент в связи с отменой ЕНВД.

Для ИП, ведущих деятельность автостоянок, торговли и общественного питания с площадью зала от 50 до 150 кв.м., мойки, ремонта и техобслуживания транспортных средств введен переходный период до 31 марта 2021 года. Это позволяет перейти на ПСН и использовать данный режим до вступления в силу соответствующих изменений в региональные законы о патентной системе.