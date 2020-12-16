Володин: На дороги и тротуары у Саратова будет 3 млрд рублей, но нужно найти больше

В паблике сторонников Вячеслава Володина volodin.saratov в Инстаграм появилось видео, в котором председатель ГД комментирует планы на будущий год по ремонту дорог, в том числе в окраинных поселках Саратова.

- Речь идет о благоустройстве города Саратова, строительстве тротуаров, дорог. Ранее говорил, что нам на эти цели надо выделять большее количество денежных средств. Сейчас уже можно говорить, что эти средства будут на будущий год за счет федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», за счет отчислений по транспортному налогу и за счет той программы, которая теперь становится уже частью областного бюджета. Речь идет о финансировании строительства тротуаров. Вот если суммировать все это, получится около трех млрд.

Считаю правильным в течение года еще дополнительно найти средства, с тем чтобы мы могли, с одной стороны, решить проблему на 100% в исторической части города, а границы ее нами ранее очерчены. Это улица Соколовая с одной стороны, с другой стороны — 2-я Садовая, Набережная и Аткарская. Вот в этих границах мы планируем работы выполнить на 100%. Что же касается объектов соцсферы, по ним также будут работы завершены 100% на территории всего города.

И мы начнем уже на будущий год работы, связанные с прокладкой и дорог, и тротуаров повсеместно на всей территории Саратова. Но приоритетом выберем наши поселки, которые просто-напросто брошенными оказались. Там очень много земляных дорог, там нет тротуаров. За зимний период времени город должен сформировать программы благоустройства, и в рамках этого мы будем работу организовывать на будущий год, как только нам погода позволит, с тем чтобы поселки получили свое развитие, — заявил Вячеслав Володин.

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