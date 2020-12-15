На дорогах туман: ГИБДД просит водителей Саратовской области быть особенно осторожными

Саратовских водителей призывают к особой бдительности на дорогах.

- В связи с осложнением погодных условий, вызванных появлением тумана и ухудшением видимости на дорогах региона, а также гололедицы, Госавтоинспекция Саратовской области напоминает автомобилистам о соблюдении правил дорожного движения, — заявили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Автомобилистов просят не превышать скорость, сохранять дистанцию, отказаться от обгонов и рискованных перестроений. Также следует заранее проверить исправность дворников. Особую бдительность необходимо проявлять при проезде перекрестков и переходов.

Также внимательность нужна и пешеходам. Им следует носить световозвращающие элементы.