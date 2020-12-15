В ГИБДД назвали самое опасное время для пешеходов в Саратовской области

В ночное время дороги особенно опасны Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области за 11 месяцев 2020 года произошло 737 ДТП с пешеходами.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, 77 человек погибли, 691 получил травмы.

При этом в темноте было 282 пешехода, 48 из которых скончались. В Госавтоинспекции подчеркнули, что осенью и зимой существенно растет число наездов на людей в темное время суток.

- Самым опасным из года в год оказывается отрезок времени с пяти до восьми вечера, когда люди массово возвращаются с работы. Летом в это время еще светит солнце, а вот зимой пешеходы и водители оказываются в условиях плохой видимости. Основная ошибка водителей — это неумение вовремя заметить пешехода и оценить правильно условия видимости и обзора. Пешеходы же из-за поднятых воротников, головных уборов и капюшонов зачастую не видят приближающийся транспорт, — отметили в ГИБДД.

Инспекторы призывают пешеходов обезопасить себя световозвращающими элементами. Причем это касается людей любого возраста.

- Помните, что человек в одежде черного цвета, но имеющий световозвращающий элемент размером с большой палец руки, виден с более дальнего расстояния, чем человек, полностью одетый в белое. А риск быть сбитым транспортным средством снижается в восемь раз. Особую обеспокоенность вызывает одна из уязвимых групп участников дорожного движения, — это пожилые люди и дети. Зачастую они более рассеяны, а потому им сложно оценить дорожную обстановку, — подчеркнули в Госавтоинспекции.

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