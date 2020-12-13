Известны подробности массового ДТП с участием Porsche в Саратове

Фото: ГИБДД Саратова

Вчера, 12 декабря, на Усть-Курдюмской улице у гипермаркета «Лента» произошло массовое ДТП. Сообщение об этом поступило в дежурную часть около 19:38.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, водитель Daewoo Nexia потерял управление и влетел в Porsche, который ехал в ту же сторону, куда и он.

После столкновения корейское авто вылетело на встречную полосу и столкнулось с Volkswagen, который ехал навстречу.

В результате столкновения шофер и пассажир Daewoo Nexia госпитализированы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.