Известны подробности массового ДТП с участием Porsche в Саратове

Фото: ГИБДД Саратова
Вчера, 12 декабря, на Усть-Курдюмской улице у гипермаркета «Лента» произошло массовое ДТП. Сообщение об этом поступило в дежурную часть около 19:38.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, водитель Daewoo Nexia потерял управление и влетел в Porsche, который ехал в ту же сторону, куда и он.
После столкновения корейское авто вылетело на встречную полосу и столкнулось с Volkswagen, который ехал навстречу.
В результате столкновения шофер и пассажир Daewoo Nexia госпитализированы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.