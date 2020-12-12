Nexia, Volkswagen и Porsche столкнулись у «Ленты» в Саратове

На улице Усть-Курдюмская в Саратове столкнулись три автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, в аварию попали три машины: Nexia, Volkswagen и Porsche.

ДТП случилось у гипермаркета «Лента». Два человека пострадали: 37-летний мужчина и 35-летняя женщина.

Госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии.

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