Массовая вакцинация в Саратовской области начнется ближе к весне

Прививок в Саратовскую область поступило пока только 2 тысячи комплектов
В Саратовскую область 5 декабря поступило 690 доз вакцины, на сегодняшний день привито несколько сотен медицинских работников. До конца текущего года планируется получить еще 1364 дозы.
До Нового Года в Саратов поступит еще 1364 дозы вакцины от коронавируса.
Как заявил министр здравоохранения региона Олег Костин в ходе заседания Координационного совета по противодействию распространению коронавируса, массовая вакцинация населения планируется в первом квартале 2021 года.
- С 7 декабря более 200 медработников уже привито. Массовую вакцинацию планируется начать в 1 квартале 2021 года, - заметил Костин.
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