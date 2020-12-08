Массовая вакцинация в Саратовской области начнется ближе к весне

Прививок в Саратовскую область поступило пока только 2 тысячи комплектов

В Саратовскую область 5 декабря поступило 690 доз вакцины, на сегодняшний день привито несколько сотен медицинских работников. До конца текущего года планируется получить еще 1364 дозы.

До Нового Года в Саратов поступит еще 1364 дозы вакцины от коронавируса.

Как заявил министр здравоохранения региона Олег Костин в ходе заседания Координационного совета по противодействию распространению коронавируса, массовая вакцинация населения планируется в первом квартале 2021 года.

- С 7 декабря более 200 медработников уже привито. Массовую вакцинацию планируется начать в 1 квартале 2021 года, - заметил Костин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.