Саратовские депутаты кидались ручками и сорвали заседание комитета

На заседании комитета Саратовской областной думы по коммунальной политике 8 декабря не принято решение о переносе срока установления минимальной платы за капремонт. Это произошло потому, что часть депутатов покинуло заседание и таким образом для принятия решения не хватило кворума.

С заседания ушли депутаты Бондаренко и Анидалов и решение комитета о выносе вопроса на думу не состоялось.

В ходе обсуждения депутаты Иван Дзюбан и Николай Бондаренко, сидевшие с противоположных концов стола в зале заседания, кроме словесных выпадов в адрес друг друга обменялись бросками канцелярскими принадлежностями – шариковыми ручками.

К сожалению, это не помогло в решении вопроса.

Суть инициативы правительства области — сроки установления минимального размера платы за капремонт жилья перенести с 1 октября на 31 декабря.

Часть депутатов выразила опасения, что таким образом исполнительная власть открывает для себя возможность повысить плату за капремонт уже в этом году, чтобы со следующего года население платило больше.

Пересчет тарифов можно сделать только раз в три года и такая возможность есть только в этом году, об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев. Это связано с тем, что утверждаются краткосрочные планы на капремонт и тариф должен быть утвержден ранее.

- По итогам перерасчета будет тариф, возможно и снижение, — заметил министр Павел Мигачев.

Его поддержал и депутат Писной, который заметил, что в 2014 году было снижение тарифа в ряде районов. Кроме того, повыситься они могут, только если статистики увидят значительный рост доходов населения и отставание от него платы за ЖКУ — «тогда повышение на копейки возможно, но это вряд ли».

Вопрос в результате не вынесен на думу — заседание комитета было фактически сорвано.