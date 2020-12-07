Минздрав Саратовской области: Отказ от алкоголя не должен стать препятствием для вакцинации

В Саратовской области 698 человек с коронавирусом умерли по причине иных патологий. Среди медработников от коронавируса с начала пандемии в регионе скончались 15 человек. Страховые выплаты получили 1 116 заболевших медиков, еще 318 заявлений пока в работе. Всего в подведомственных Минздраву организациях заболели 2 603 сотрудников.

- Вот на эту минуту привить вновь прибывшими вакцинами еще никого не успели. Любая прививка ведет к определенным ограничениям, отказ от алкоголя — одно из них. На мой взгляд, это никого не должно останавливать, — заявил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов, комментируя важность прививок перед любыми ограничениями.

Он также отметил, что людям с антителами к коронавирусу вакцинация не проводится.

По словам замминистра образования Саратовской области Ирина Чинаева, по десяти районам, где установлено дистанционное образование для старших классов, сейчас на больничном 586 педагогов. Здесь и ОРВИ, и пневмония, и коронавирус. Это составляет чуть больше 6% от общего количества учителей в этих районах.