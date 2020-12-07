Вынужденному клеить на окно телефон для учебы школьнику из Саратова подарят модем

Саратовскому шестикласснику, которому для дистанционного обучения приходится клеить на окно телефон, подарят модем.

В областном министерстве образования сообщили «КП-Саратов», что взяли на контроль ситуацию. Представители местного профильного комитета связались с родителями мальчика, ему дадут модем с оптимальной зоной покрытия.

Напомним, на такие шаги ребенок пошел из-за того, что интернет на окраине Саратова плохо ловил.

В Минобразе напомнили, что дети на «дистанционке» могут учиться по индивидуальному плану, а те, кто не могут приобрести технику, могут воспользоваться школьным оборудованием.

По вопросам организации дистанционного обучения родителям советуют звонить на горячую линию министерства — 49-21-07.

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