Саратовский школьник вынужден клеить телефон на окно, чтобы учиться дистанционно

Кадр из сюжета "Первого канала"

Саратовский школьник Дамир Курмангалиев стал героем сюжета «Первого канала». В выпуске программы «Время» рассказали, как шестиклассник вынужден учиться дистанционно без нормального интернета.

Мальчик живет в частном доме в одном из поселков на окраине Саратова. Его телефон с трудом ловит сигнал и то лишь после того, как мальчик водружает его на высокую стопку учебников.

- Бывает интернет не срабатывает и с этой конструкцией, поэтому сын вынужден вставать на диван и прикреплять телефон скотчем к самому верху окна, — рассказала мама Дамира.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.