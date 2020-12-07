Саратовский школьник вынужден клеить телефон на окно, чтобы учиться дистанционно

Кадр из сюжета "Первого канала"
Саратовский школьник Дамир Курмангалиев стал героем сюжета «Первого канала». В выпуске программы «Время» рассказали, как шестиклассник вынужден учиться дистанционно без нормального интернета.
Мальчик живет в частном доме в одном из поселков на окраине Саратова. Его телефон с трудом ловит сигнал и то лишь после того, как мальчик водружает его на высокую стопку учебников.
- Бывает интернет не срабатывает и с этой конструкцией, поэтому сын вынужден вставать на диван и прикреплять телефон скотчем к самому верху окна, — рассказала мама Дамира.
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