Умер известный саратовский скульптор Николай Бунин

Скончался Николай Бунин

В Саратове скончался скульптор Николай Бунин.

- Талантливый художник, председатель саратовского отделения Союза художников России, мастер самых лучших уличных скульптур, он навсегда останется с нами , в нашем городе, — написала в своем Instagram министр культуры области Татьяна Гаранина.

Она напомнила, что Николай Бунин является автором многих известных скульптурных композиций, которые украшают наш город. Среди них влюбленный юноша под часами на проспекте Кирова «Огней так много золотых», памятник Юрию Киселеву у зданию ТЮЗа. Также Николай Бунин воплотил символ «Золотого Арлекина» — главной театральной премии Саратова.

- Это невосполнимая утрата для саратовской культуры. Мои соболезнования родным и близким Николая Владимировича и всему творческому сообществу, — выразили слова соболезнования Татьяна Гаранина.

Скульптор является автором многих известных саратовских памятников

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