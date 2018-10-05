2018-10-05T08:17:41+03:00
Звезды

Саратовцы облюбовали памятник Юрию Киселеву для фотосессий

Горожане поделились с «КП-Саратов» воспоминаниями о великом режиссере
Екатерина Семенова
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Саратовцы фотографируются с новым памятником Юрию КиселевуСаратовцы фотографируются с новым памятником Юрию Киселеву
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Жители Саратова и гости города сегодня, 4 октября, пришли на открытие памятника Юрию Киселеву, знаменитому режиссеру Театра юного зрителя.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с площади перед ТЮЗом, горожане с удовольствием фотографировались возле памятника. Некоторые участники торжественной церемонии открытия поделились своими впечатлениями.

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- Похож на Киселева, я его помню. Какой был ТЮЗ в его времена, билеты не достать, в пьесах исследовали душу человека, смысл жизни, популярны были темы для подростков, — сказала ветеран труда, бывший работник министерства образования Ольга Ламихова.

Пенсионерка Наталья Храмова вспомнила, как актер Владимир Краснов, который сейчас служит в МХТ имени Чехова, играл героя-комсомольца Олега Кошевого.

- С этого начинался мой ТЮЗ, — отметила она.

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