Саратовцы облюбовали памятник Юрию Киселеву для фотосессий
Жители Саратова и гости города сегодня, 4 октября, пришли на открытие памятника Юрию Киселеву, знаменитому режиссеру Театра юного зрителя.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с площади перед ТЮЗом, горожане с удовольствием фотографировались возле памятника. Некоторые участники торжественной церемонии открытия поделились своими впечатлениями.
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- Похож на Киселева, я его помню. Какой был ТЮЗ в его времена, билеты не достать, в пьесах исследовали душу человека, смысл жизни, популярны были темы для подростков, — сказала ветеран труда, бывший работник министерства образования Ольга Ламихова.
Пенсионерка Наталья Храмова вспомнила, как актер Владимир Краснов, который сейчас служит в МХТ имени Чехова, играл героя-комсомольца Олега Кошевого.
- С этого начинался мой ТЮЗ, — отметила она.
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