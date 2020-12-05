В Мирном переулке начали сносить ларьки

В Мирном переулке сносят ларьки. Фото из Инстаграм главы Саратова Михаила Исаева

В Мирном переулке Саратова сегодня, 5 декабря, начали сносить ларьки.

Как сообщил на своей странице в Инстаграм глава города Михаил Исаев, в 2020 году реконструировали площадь Кирова. Вместе с благоустройством в 2019 году начали возвращать земельные участки, занятые торговыми павильонами.

По его словам, в Генплан Саратова внесли изменения, чтобы изъять участки для муниципальных нужд. После этого подготовили проект планировки территории, который утвердили в апреле.

- На основании указанных документов принято решение об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов торговли, проведена оценка изымаемых объектов. В настоящее время проводится работа с собственниками данной недвижимости по заключению соглашении о мене, — написал Исаев.

Сегодня сносят два ларька, остальные обещают вскоре демонтировать.

Фото из Инстаграм главы Саратова Михаила Исаева

Напомним, в связи с реконструкцией площади Кирова также снесли торговые павильоны около Крытого рынка, но уже осенью они снова начали строиться. Мэр даже обратился в прокуратуру, чтобы она разобралась в ситуации, почему строительство продолжается, но ларьки до сих пор там.

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