В Саратове ларечники игнорируют мэра Исаева и продолжают выстраиваться около Крытого рынка

Новые ларьки строятся около Крытого рынка Фото: Ольга Симонова

В Саратове заново возводят ларьки около Крытого рынка.

Рабочие, как пчелки, трудятся, достраивая «аллею из киосков». Однако рядом с ними, в этом же ряду, уже торгуют одеждой, аксессуарами и нижним бельем.

Рядом с отреставрированной площадью Кирова снова будут располагаться ларьки Фото: Ольга Симонова

Напомним, ларьки на площади Кирова снесли в августе 2020 года, но торговцы не выдержали и полугода, прежде чем восстановить их.

Территория около Крытого рынка находится в охранной зоне, так как это — памятник архитектуры федерального значения. Сейчас Управление по охране объектов культурного наследия Саратовской области готовит проекты охранных зон. По словам его руководителя Владимира Мухина, ларьков там быть не должно.

Около Крытого рынка заново выстроились торговые ряды Фото: Ольга Симонова

Также увидев новые павильоны в центре города, поспешила отчитаться и мэрия.

Глава Саратова Михаил Исаев заявил, что в начале 2020 года, когда начиналась реконструкция площади Кирова, появилась договоренность с предпринимателями. Якобы бизнесмены благоустроят территорию, а при возврате объектов «собственник согласился ограничиться несколькими сборными павильонами». Ларьки должны были служить в качестве фуд-корта и быть выполнены в соответствии с дизайн-кодом.

Однако по второму пункту коммерсанты нагло обманули мэра.

- То, что сейчас монтируется у Крытого рынка, совершенно не похоже на то, что было предложено в концепции оформления, — подчеркнул Исаев в своем Инстаграм.

В связи с этим он заявил, что обратился в прокуратуру, чтобы она разобралась в ситуации, почему ларечники продолжают выстраиваться. Этот пост в соцсети главы Саратова был 13 ноября, как видим, спустя четыре дня слова градоначальника не дошли до бизнесменов.

Преимущественно, здесь продают нижнее белье и одежду Фото: Ольга Симонова

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