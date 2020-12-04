Слесарь автостанции в Энгельсе поехал кататься на клиентской «Ниве» и разбил ее

Одна из станций техобслуживания на улице Марины Расковой в Энгельсе приобрела дурную славу – ее слесарь угнал машину клиента. Мало того – мужчина умудрился разбить чужой автомобиль и сбежать с места ДТП.

Владелица NIVA Shevrolet в Энгельсе узнала о том, что ее машину угнали после того, как ей об этом сообщил по телефону инспектор ГИБДД.

Как сообщили в ГУ МВД по Саратовской области, женщина оставила машину на обслуживание в одной из автомастерских по улице Марины Расковой. А потом ей внезапно позвонили из ГИБДД и сообщили, что ее машина участвовала в ДТП на пересечении Весенней и Менделеева. Причем водитель ее машины скрылся с места аварии.

После недолгих поисков полиция установила, что за рулем машины в момент аварии был 46-летний слесарь этой СТО, который решил прокатиться на чужой машине.

Возбуждено уголовное дело об угоне, разбитая машина с техническими повреждениями возвращена владелице.