Радаев: Благодаря инициативе Володина отказываемся от займа в 5 млрд рублей

Законопроект о бюджетных кредитах для регионов по ставке 0,1%, который инициировал председатель ГД Вячеслав Володин, станет спасением в том числе для Саратовской области. На эту тему 4 декабря высказался губернатор Валерий Радаев.

В условиях пандемии неизбежно падение экономики и доходов бюджета. Обычно ничего другого не остается, как брать банковские кредиты под серьезные проценты.

- Сегодня этот сложнейший вопрос нам позволяет решить законопроект, инициированный Председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Регионы смогут рассчитывать на бюджетные кредиты по минимальной ставке 0,1%.

В Саратовской области по предварительным расчетам на исполнение полномочий до конца текущего года не хватает более 5 млрд рублей. Новые поправки бюджетного законодательства позволят нам отказаться от коммерческого займа под пять и более процентов. Только на обслуживании такого кредита нам бы пришлось отдавать свыше 260 млн рублей в год, - заявил Радаев.

Напомним, 3 декабря минфин Саратовской области попробовал снова взять кредит на общую сумму 5 983,5 млн рублей с начальной ставкой 5,25% годовых и сроком пользования 3 года.

Ранее два аналогичных конкурса на общую сумму на 11,9 млрд рублей не состоялись из-за отсутствия желающих дать региону в долг.

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