Началась проверка гибели рыбака на судоходном канале в Балакове

Тело мужчины найдено на судоходном канале Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области днем 4 декабря был найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Тело мужчины было обнаружено на середине судоходного канала возле лодочной станции «Живая природа». Рядом лежали рыболовные снасти. Очевидцы вызвали полицию. На место выехали также областные спасатели и следователи СКР.

Труп был обнаружен возле лодочной базы Фото: СУ СКР по Саратовской области

Эксперт осмотрел труп. На вид погибшему около 60 лет. Телесных повреждений не выявлено.

Устанавливается личность погибшего.

Следователи устанавливают личность погибшего Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.