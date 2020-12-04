На льду судоходного канала найдено тело мужчины

Тело мужчины найдено на льду судоходного канала в Балакове Фото: Саратовская областная служба спасения

В Балакове Саратовской области на льду судоходного канала обнаружен мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, тело нашел очевидец.

На место выехали спасатели, которые перенесли погибшего на берег и передали следователям.

Сейчас причины смерти мужчины устанавливают специалисты СУ СКР региона. Также работают представители полиции, скорая помощь.

Спасатели доставили тело погибшего на берег Фото: Саратовская областная служба спасения

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