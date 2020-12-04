Выброшенную матерью из окна в Саратове девочку скоро выпишут

Фото из Instagram Татьяны Загородней

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя 4 декабря посетила старшую из девочек, которая была выброшена матерью из окна в Заводском районе.

На своей странице в Instagram она отметила, что сейчас девочка уже оправилась и ходит в школу. Также она посещает психолога.

Вместе с отцом они ждут выписки из больницы младшей сестренки, которая пострадала намного серьезнее. Дома уже стоит наряженная елка.

- Боже, я очень-очень-очень хочу, чтобы все было хорошо у этих маленьких девчушек. И папа все сделает, чтобы девочки забыли о кошмаре. И о человеке, которого матерью назвать язык не поворачивается. Дело о лишении прав в суде, — написала Татьяна Загородняя.

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