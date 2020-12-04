ГИБДД оштрафовала за парковку на центральной улице Саратова владельцев 25 машин

. Фото: ГИБДД по Саратову

Саратовская ГИБДД днем 4 декабря организовала рейд по улице Московская с проверкой соблюдения правил парковки в центральной части города.

За время рейда на протяжении Московской от Астраханской до Горького выявлено 25 автомобилей, припаркованных в нарушении ПДД.

. Фото: ГИБДД по Саратову

Всем, кто не успел вовремя уехать вынесены протоколы об административном правонарушении и назначены штрафы.

Как рассказали в городской ГИБДД корреспонденту «КП-Саратов», выявленные нарушения, в основном - парковка на тротуаре (штраф 1000 ) и стоянка и остановка вторым рядом (1500 ). Впрочем, были и особо злостные нарушители, которые запарковали свои авто в карманах для инвалидов ( штраф 5000 ).

Рейды будут продолжены.

. Фото: ГИБДД по Саратову

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