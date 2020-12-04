В Энгельсской поликлинике №4 отремонтировано педиатрическое отделение

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Завершился ремонт педиатрического отделения в энгельсской поликлинике №4. Об этом «КП-Саратов» рассказали в минздраве Саратовской области.

Заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер и представители регионального парламента побывали там накануне, чтобы убедиться в грамотном расходовании средств в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным.

В холле отделения установлено современное информационное табло, где отражается актуальное расписание приема врачей. Оборудованы стол справок, колл-центр. Для самых маленьких пациентов организованы три комфортные зоны: в игровые закуплены мягкая мебель, установлены мольберты для рисования. Зоны ожидания оснащены телевизорами для трансляции профилактических видеороликов и мультипликационных фильмов.

Мамы с грудными младенцами могут воспользоваться специальной комнатой для кормления ребенка.В помощь пациентам все зоны выкрашены в определенные цвета, в коридорах и на лестничных пролетах размещены навигационные элементы.

Заменены двери, покрытие пола, обновлены входная группа и крытая колясочная. В кабинете оториноларинголога установлен новый современный лор-комбмайн, который облегчит и улучшит качество работы врача.