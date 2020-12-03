Володин намерен развивать отдаленные микрорайоны и поселки Саратова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин намерен развивать микрорайоны и поселки Саратова.

Как сообщил спикер ГД на странице своих сторонников в Инстаграм, в каждый свой приезд он старается посетить Жасминный поселок, Поливановку, Елшанку, Нижний Рейник, Агафоновку, Пролетарку и другие.

По его словам, нужно сделать программы развития этих территорий.

- Чтобы жизнь в поселках, которые входят в городскую черту, не отличалась от жизни в центре Саратова. Там должны быть хорошие поликлиники, школы, садики. Важно, чтобы человек мог, не выезжая в центр, сходить в парк, с ребенком отдохнуть и найти возможность посетить представление в Доме культуры, который должен быть в этом микрорайоне или в этом поселке. Должно быть спортивное учреждение, — заявил Володин.

Он отметил, что до конца года намерен обсудить вопрос с городскими властями о решении проблем дорог и тротуаров в поселках и микрорайонах.

Спикер Госдумы отметил, что на 2021 год порядка 1 млрд будет выделено на Саратов по программе «Безопасные и качественные дороги», 1,2 млрд рублей будет передано из областного бюджета в рамках транспортного налога, а 500 млн рублей выделено на тротуары.

Также Володин выразил надежду, что вскоре получится найти более 300 млн на тротуары в исторической части Саратова, чтобы их полностью сделать от Соколовой до 2-й Садовой, от набережной до Аткарской.

Председатель Госдумы предложил подписчикам высказывать в Инстаграм предложения по развитию поселков и микрорайонов.

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