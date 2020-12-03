Минобраз разъяснил отличия сегодняшней дистанционки в Саратове от весеннего периода изоляции

Два основных отличия образовательного процесса в саратовской школах в текущий период от весеннего периода самоизоляции отметила замминистра образования Саратовской области Ирина Чинаева.

- Не более трех уроков подряд в непосредственном контакте через мессенджер должно быть в день у учеников на дистанционке, - заявила она в ходе онлайн-брифинга 3 декабря.

- Основной источник знаний – учебник, и значительная часть времени учебы у школьников должна быть в виде самостоятельной работы с учебниками и потом - консультации с учителями.

Второе отличие от весенней изоляции – если учитель здоров, то возможны малые группы очного обучения. Это, как пояснила Чинаева, в первую очередь рекомендовано для старших, выпускных классов.

- Мы готовы лично каждому родителю объяснить, что дистанционное образование приемлимо, но сейчас оно используется максимально, - сказала Чинаева.

Замруководителя Роспотребнадзора Надежда Матвеева поддержала коллегу.

- Мы не берем пример с Москвы и ориентируемся на собственную ситуации при выборе мер ограничения и рекомендаций по поводу форм обучения, - сказала Матвеева.