Шувалов: Нет связи между сокращением амбулаторных больных и обязанностью возить им лекарства

Станислав Шувалов

В минздраве Саратовской области уверены, что нет никакой связи резкого сокращения больных коронавирусом, которые лечатся на дому, с обязанностью медиков доставлять им бесплатные лекарства. Об этом на брифинге 3 декабря заявил первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

- Нет связи между резким сокращением числа амбулаторных больных и обязанностью снабжать их бесплатными лекарствами. Денег выделено достаточно на эти лекарства, которыми снабжаем амбулаторных пациентов. Конечно, нужен небольшой зазор времени, чтобы понять, сколько нужно лекарств вновь появившимся больным, и после этого всех снабжаем, - рассказал Шувалов.

Напомним, еще мечяц назад число амбулаторных больных, боровшихся с коронавирусом на дому, превышало четыре тысячи. Сегодня их число - меньше тысячи человек.